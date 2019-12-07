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Зеленский объявил национальный траур по жертвам пожара в Одесском колледже

7 декабря, 22:47

Страшная трагедия унесла жизни восьми украинцев

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский объявил национальный траур по погибшим из-за пожара в Одессе.

Об этом говорится в указе №892/2019 от 7 декабря.

"По состоянию на вечер субботы страшный пожар в Одессе унес жизни восьми украинцев. В больнице от полученных во время ликвидации пожара травм скончался спасатель Сергей Шатохин. Судьба еще десяти человек до сих пор неизвестна. Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе. Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гулянья", - сообщил Зеленский в Facebook.

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Между тем, на месте трагедии продолжается разбор конструкций на цокольном этаже на площади 530 м2. Подразделениями ГСЧС проводятся поисково-спасательные работы. К ним привлекли 231 человека.

Напомним, 7 декабря спасатели обнаружили еще двух погибших, их тела отправили на экспертизу.

Кроме того, стало известно, что полиция установила первых подозреваемых в деле о смертельном пожаре в колледже на Троицкой.

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Одесса траур погибшие Владимир Зеленский пожары

Источник: Сегодня

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