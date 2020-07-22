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Зеленский одобрил безвизовый режим для шести стран

22 июля, 12:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина таким шагом показывает, что настроена на развитие отношений с другими государствами

На днях Украина получила безвиз с еще одной страной мира, а теперь президент Владимир Зеленский одобрил безвизовый режим для граждан нескольких стран.

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Он подписал соответствующий указ, опубликованный на сайте Офиса президента.

Безвизовые поездки в Украину устанавливаются с целью развития и практической реализации принципов партнерства между нашей страной и Австралией, Новой Зеландией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией.

"Установить с 1 августа 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", – говорится в указе Зеленского.

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Отметим, что еще весной начали ходить разговоры, что безвизовый режим Украины с Евросоюзом под угрозой из-за пандемии COVID-19. В то же время в Брюсселе рассказали, насколько Украина сейчас соответствует критериям безвиза. Европейцы отмечают, что Украина находится в списке государств, которые продолжают выполнять требования визовой либерализации.

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В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью сайту "Сегодня" заявлял, что у ЕС нет никаких претензий к безвизу с Украиной.

Дмитрий Кулеба Видео: Сегодня

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Владимир Зеленский безвизовый режим безвиз

Источник: Сегодня

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