Зеленский одобрил добровольное ВНО для школьников и отмену госаттестации

В этом году выпускники школ сами смогут выбрать, какое оценивание им пройти

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о добровольной сдаче ВНО и итоговой аттестации школьниками. Этот документ призван минимизировать риски заболевания COVID-19 выпускников школ и дальнейшего распространения коронавирусной болезни. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Об этом сообщает офис главы государства.

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Законом установлено, что в связи с карантинными ограничениями из-за эпидемии коронавируса выпускники школ в 2019/2020 учебном году освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

В то же время закон дает право по собственному желанию пройти итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания (ВНО). Таким образом ученики получили право выбирать виды оценки их результатов обучения – путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или ВНО.

В Минобразования отмечают, что отмена обязательной государственной итоговой аттестации позволит уменьшить примерно на 27-30% количество участников тестирования и, соответственно, увеличить социальную дистанцию ​​между ними в аудиториях.

Также закон определяет, что продолжительность учебного года в учреждениях образования на период карантина может устанавливаться Кабинетом министров.

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Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что окончательно решение о проведении внешнего независимого оценивания с 25 июня будет принято 22 июня, он также назвал условия, при которых ВНО полностью отменят.

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