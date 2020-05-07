Зеленский одобрил отмену штрафных балов для водителей

Пока в Украине перенесли запуск фотовидеофиксации дорожного движения, президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон об отмене начисления штрафных балов водителям. Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.

Так, из Кодекса Украины об административных правонарушениях исключается норма административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Напомним, Рада ввела систему баллов и штрафов для водителей еще в 2015 году. Согласно установленной ранее норме, каждому водителю ежегодно (со дня получения права на вождение транспортного средства) начисляли 150 баллов.

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В случае нарушения правил ПДД, которое фиксировалось в автоматическом режиме, с водителя списывали 50 баллов. Среди таких нарушений – превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал, нарушение правил остановки и стоянки, а также запрет двигаться по полосе для общественного транспорта, тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда переезда. После исчерпания лимита, водитель за последующие нарушения должен был оплачивать штрафы в денежном виде.

Как сообщали новости "Сегодня", также в Украине запустили приложение для оплаты штрафов за нарушение ПДД. В МВД отмечали, что одна из ключевых причин – сложный процесс оплаты, который предусматривает прохождение ряда инстанций. В результате на разных стадиях возникают ошибки: платеж может быть отправлен не на те реквизиты или неточно указана сумма. Большая часть штрафов уплаченных через банки, зависают на счетах казначейства, но не подтягиваются автоматически в полицию.

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