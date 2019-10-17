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Зеленский одобрил повышение штрафов за отказ в перевозке льготников

17 октября, 17:46

Новый закон ужесточает наказание для водителей транспортных средств за отказ провези бесплатно льготника

/ Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за отказ в льготном проезде для украинцев. Об этом сообщает Офис главы государства.

Внесением изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях усиливается ответственность водителей за безосновательный отказ в льготной проезде.

Так, документ предусматривает, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан – субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (до этого штраф составлял восемь необлагаемых минимумов доходов граждан) – 850 грн (ранее 136 грн).

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Предполагается, что новый закон уменьшит количество случаев безосновательного отказа в льготном перевозке граждан, восстановит социальную справедливость и снизит напряжение в обществе.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине планируют монетизировать льготы не только на "коммуналку", но в том числе и заменить бесплатный проезд на выплату определенных сумм. Параллельно будут функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме.

Напомним, право на льготный проезд в Киеве имеют несколько категорий населения. Такое право предоставляется по законам Украины – для всех граждан, и согласно решению Киеврады – для жителей Киева. Так, горсовет предоставил право бесплатного проезда нескольким категориям киевлян, среди которых люди, имеющие особые заслуги перед родиной, в том числе – особые трудовые заслуги, неработающие горожане, которые ухаживают за инвалидами 1 группы и пенсионерами, которые старше 80 лет, участники войны, которые не входят в категорию пенсионеров, люди, на которых распространяется действие закона про статус ветеранов войны и многодетные родители, у которых трое и больше детей. Также право на бесплатный проезд имеют школьники.

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штрафы проезд льготники закон Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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