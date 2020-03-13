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Зеленский одобрил разделение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего

13 марта, 09:23

Сергей Мартынец

Разделение должностей планировалось начать со следующего года, но Рада перенесла на этот год

Президент Владимир Зеленский одобрил внесение изменений в закон Украины "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений по разделению должностей главнокомандующего Вооруженных сил и начальника Генерального штаба.

Глава государства подписал соответствующий документ, о чем говорится в карточке законопроекта на сайте парламента "Возвращено с подписью от президента".

4 марта на внеочередном заседании Верховная Рада перевела ВСУ на новую структуру по стандарту НАТО. Изначально планировался переход на так называемую новую J-структуру управления войсками с 1 января 2021 года, но данным законопроектом в законе о нацбезопасности меняется дата на 27 марта 2020 года. В украинской армии появятся две отдельные должности – главнокомандующий ВСУ и начальник Генштаба.

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Суть новой структуры заключается в том, что Генеральный штаб будет заниматься формированием армии – набор личного состава, подготовка, оснащение, строительство инфраструктуры и т.д. А главнокомандующий ВСУ будет отвечать за применение ВСУ – непосредственно выполнение операций, боевых задач. Бывший министр обороны Андрей Загороднюк объяснял, что значит переход ВСУ на J-структуру.

Смотрите также, как Зеленский представлял нового министра обороны Андрея Тарана и что говорил о приоритетах сам руководитель Минобороны:

Видео: president.gov.ua

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ВСУ закон Владимир Зеленский генштаб главнокомандующий

Источник: Сегодня

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