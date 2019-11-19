Зеленский одобрил штрафы за ограничение доступа украинцев к водоемам

У владельца прибережного участка могут отобрать землю за заборы на пляже

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В Украине нередко живописные пейзажи превращают в закрытые объекты – берега водоемов часто застраиваются и высокие заборы на пляжах уже становятся обычным делом. Однако президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования, сообщает Офис главы государства.

Согласно закону, украинцам обеспечивается беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования. Документ также усиливает ответственность за любое ограничение такого доступа.

В частности, ограничение такого доступа людей к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к берегам рек, водоемов и островов общего пользования, кроме предусмотренных законом случаев, влечет за собой наложение штрафа от 200 до 400 (3400-6800 грн) необлагаемых налогом минимумов доходов (для граждан) и от 400 до 700 (6800-11900 грн) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (для должностных лиц). Повторные подобные действия в течение года влекут за собой штраф от 400 до 700 необлагаемых налогом минимумов доходов (для граждан) и от 700 до 1000 (для должностных лиц, 11900-17000 грн).

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Также, согласно закону, ограничение доступа граждан (в том числе путем установки ограждений или других конструкций) к побережью водных объектов на земельных участках прибрежных защитных полос, находящихся в пользовании юридических или физических лиц, является основанием для прекращения права пользования такими земельными участками по решению суда.

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Зеленский считает, что закон поможет защитить права украинцев на пользование природными объектами и освободит побережья от заборов и других ограждений. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году жители Славянска пытались отвоевать доступ к озеру. На местном водоеме арендаторы установили плату за вход. Один из горожан снял на видео, как с него требуют деньги за проход к воде, утверждая, что территория пляжа – частная собственность.

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