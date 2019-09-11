Зеленский официально представил Пристайко на посту главы МИД: опубликовано видео

/ Фото: president.gov.ua

Вадим Пристайко был назначен министром иностранных дел 29 августа, и только сегодня президент Украины Владимир Зеленский официально представил его сотрудникам ведомства.

Глава государства поблагодарил дипломатов, что они активно отстаивают интересы Украины на дипломатическом фронте.

"Хочу вам представить человека, нашего нового министра иностранных дел … Знаю его много лет, я с ним работаю четыре месяца. Я очень доволен нашей работой. Иногда есть сложные решения, сложные разговоры. Были, так сказать, звонки с очень сложными людьми, и нам нужно было решать в одну секунду. И я видел, как это делал Вадим, как он мне действительно очень помогал", – сказал Зеленский.

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Он отметил, что украинская дипломатия на высоком уровне, но выйдет на еще более высокий уровень благодаря новому министру.

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В свою очередь глава МИД отметил, что сегодня у здания министерства собралась лишь часть дипломатического "войска" – те, кто находятся в тылу. А тех, кто сейчас на "передовой", – вдвое больше.

"Ваше "войско" (дипломатическое – Ред.) обученное, дисциплинированное, опытное и готово к применению. Пожалуйста, рассчитывайте на нас. Мы благодарны за внимание и уважение к нашему ведомству. Мы ценим все", – сказал Пристайко.

Видео: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", новый глава МИДа уже активно ведет работу на международной арене, участвовал в недавних переговорах в "нормандском формате" на уровне советников глав государств. Также на днях Пристайко назвал дату визита Зеленского в США.

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