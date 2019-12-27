Зеленский официально уволил глав Львовской и Закарпатской ОГА

Львовский и Закарпатский чиновники продержались на своих должностях чуть более пяти месяцев

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении глав Львовской и Закарпатской областных государственных администраций.

Так, указом №256/2019 Маркиян Мальский уволен с поста главы Львовской областной госадминистрации. Следующим указом №257/2019 уволен Игорь Бондаренко с должности главы Закарпатской ОГА.

Зеленский одобрил их увольнение согласно поданным ими соответствующим заявлений.

Как сообщали новости "Сегодня", 24 декабря во время заседания Совета развития громад и территорий Владимир Зеленский заявил об увольнении Мальского и Бондаренко. Он поблагодарил их за работу, а главное за то, что не брали взятки и работали честно. В то же время причиной для их увольнения стали неудовлетворительные результаты работы.

"Мы понимаем, что никто из вас не берет взятки – это очень важный момент. Но еще нужны кроме этого какие-то конкретные результаты, потому что именно по результатам мы можем оценивать работу каждого из вас. Мы говорили о том, что будем оценивать в конце этого года каждого. Я еще раз хочу поблагодарить всех, поблагодарить двух глав ОГА – я принял решение их уволить. Не из-за того, что они какие-то неопытные люди или нечистые на руку, а из-за того, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата", – сказал президент.

Напомним, Зеленский назначил Мальского 6 июля. Он определил для него и главные задачи, а именно: возвращение заробитчан и борьба с контрабандой.

В тот же день президент назначил новым главой Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.

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