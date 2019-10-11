Зеленский окончил 14-часовой пресс-марафон

Это было первое масштабное общение Зеленского со СМИ

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Владимир Зеленский в полночь окончил встречу с журналистами в формате пресс-марафоа на фудмаркет в Киеве

Встреча началась в 10:00 10 октября, она длилась 14 часов и закончилась в полночь.

В ходе мероприятия глава государства встретился с 300 представителями средств массовой информации со всего мира.

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Заметим, что — это было первое масштабное общение Зеленского на должности президента Украины со СМИ.

Украинский лидер отвечает на вопросы журналистов по Трампу, Крыму и Донбассу. О других заявления президента на пресс-марафоне узнавайте на сайте "Сегодня": Пресс-марафон Зеленского: главные подробности, фото и видео

Также президент Украины Владимир Зеленский пояснил причину проведения многочасового пресс-марафона с журналистами.

"Эффективно или нет – скажете вы мне. Мне сказали, что был какой-то вакуум, мы мало встречаемся с журналистами. Одни говорили, что я ничего не знаю, другие – что я не умею говорить, третьи – что я кого-то боюсь", – сказал он в ходе пресс-марафона.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего общения с журналистами на пресс-марафоне установил мировой рекорд общения с прессой.

Как заявил представитель Национального реестра рекордов, прибывший на встречу главы государства с делегатами украинских СМИ, признал, что предыдущее мировое достижение было побито уже в 18:00.

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