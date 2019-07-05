Зеленский определил главные задачи новому главе Донецкой ОГА

Глава государства настаивает, что нужно параллельно заканчивать войну и восстанавливать Донбасс

Зеленский и Кириленко (на переднем плане). Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время представления нового главы Донецкой области Павла Кириленко очертил для него основные задачи на данной должности. Об этом он сказал в ходе визита в Краматорск, сообщает Офис президента.

В первую очередь глава государства указал на важность качественной инфраструктуры и своевременной выплаты зарплат и пенсий жителям области.

"За Донбассом тщательно следит весь мир – во время встреч за рубежом поднимаю этот вопрос как приоритет. А главное – за Донбассом наблюдает вся Украина. Мы должны показать всем наглядно, особенно украинцам на оккупированной территории, мы – единая страна", – сказал Зеленский.

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Глава государства сделал акцент на важности обеспечения качественного водоснабжения в Донецкой области. Он рассказал, что общался по этому поводу с премьер-министром. Также в приоритетах восстановление Краматорского аэропорта и погашения задолженности по зарплате на шахтах.

"Мы обязаны параллельно заканчивать войну и восстанавливать Донбасс", – добавил президент.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский прибыл на Донбасс по случаю годовщины освобождения Краматорска от боевиков.

Кроме того, сегодня Зеленский назначил нового главу СБУ в Донецкой и Луганской областях. Но перед этим уволил с это должности Александра Карпенко.

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