Зеленский опубликовал результаты медицинских анализов
Биоматериал кандидата в президенты также отправили на дополнительное исследование в испанскую клинику
Кандидат в президенты Владимир Зеленский после сдачи анализов в одной из частных клиник Киева опубликовал их результаты. Соответствующие документы он выложил на своей странице в Facebook.
Так, в медицинском заключении врачей сказано: "В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием".
Также Зеленский получил из медицинского учреждения подтверждение, что образец его биоматериала для исследования на вместимость наркотических веществ дополнительно направлен в независимую лабораторию одной из сети испанских клиник.
Напомним, вчера, 3 апреля, Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий. "…все кандидаты должны пройти обязательную экспертизу, что они не наркоманы и не алкоголики. Украине нужен здоровый президент".
В свою очередь президент согласился на этой условие и предложил оппоненту прийти 5 апреля к 09:00 в медлабораторию НСК "Олимпийский" и сдать медицинские тесты. Однако Зеленский не явился в указанное место и отправился сдавать анализы в одну из частных киевских клиник. На вопрос о том, что для полноценного анализа, вероятно, нужно сдавать на анализы волосы и ногти, Зеленский отметил: "Скажут – будем".
В итоге президент Украины сдал анализы и экспресс-тесты показали, что в его крови не обнаружено психоактивных веществ. В то же время главврач Киевской городской наркологической клинической больницы Владимир Ярый рассказал подробности, как Порошенко сдавал анализы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский опубликовал результаты медицинских анализов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео
Кандидаты согласились на очную встречу на НСК "Олимпийский" и сейчас решаются технические моменты
Это не для дебатов: юрист объяснил, зачем Зеленский и Порошенко сдавали анализы
Эксперт объяснил, может ли повлиять на дебаты и второй тур выборов сдача анализов кандидатами в президенты Украины