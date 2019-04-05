Зеленский опубликовал результаты медицинских анализов

Биоматериал кандидата в президенты также отправили на дополнительное исследование в испанскую клинику

Владимир Зеленский Фото: YouTube.

Зеленский опубликовал результаты медицинских анализов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/712/e25/5ca712e259aa1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/712/e25/5ca712e259aa1.jpg 2019-04-05T17:10:00+03:00 Политика Биоматериал кандидата в президенты также отправили на дополнительное исследование в испанскую клинику

Кандидат в президенты Владимир Зеленский после сдачи анализов в одной из частных клиник Киева опубликовал их результаты. Соответствующие документы он выложил на своей странице в Facebook.

Так, в медицинском заключении врачей сказано: "В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием".

Также Зеленский получил из медицинского учреждения подтверждение, что образец его биоматериала для исследования на вместимость наркотических веществ дополнительно направлен в независимую лабораторию одной из сети испанских клиник.

Напомним, вчера, 3 апреля, Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий. "…все кандидаты должны пройти обязательную экспертизу, что они не наркоманы и не алкоголики. Украине нужен здоровый президент".

В свою очередь президент согласился на этой условие и предложил оппоненту прийти 5 апреля к 09:00 в медлабораторию НСК "Олимпийский" и сдать медицинские тесты. Однако Зеленский не явился в указанное место и отправился сдавать анализы в одну из частных киевских клиник. На вопрос о том, что для полноценного анализа, вероятно, нужно сдавать на анализы волосы и ногти, Зеленский отметил: "Скажут – будем".

В итоге президент Украины сдал анализы и экспресс-тесты показали, что в его крови не обнаружено психоактивных веществ. В то же время главврач Киевской городской наркологической клинической больницы Владимир Ярый рассказал подробности, как Порошенко сдавал анализы.

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