Зеленский в Кременчуге осмотрел модернизированные пассажирские вагоны: видео

Президент Владимир Зеленский после визита в больницу в Полтавской области посетил Крюковский вагоноремонтный завод в Кременчуге.

Президенту сообщили, что новые два вагона уже могут обеспечивать международную перевозку граждан.

В некоторых новых купе нет верхних полок, они довольно просторны, комфортные. Представитель завода отметил, что весь интерьер вагонов изготовлен именно на Крюковском заводе.

"Хочу вас поздравить – завод в хорошем состоянии. Есть проблемы. Был заказ от государства Украина несколько лет назад, потом заказ был остановлен. Я думаю, у нас сейчас будут решения этих вопросов … Уважая наших иностранных партнеров, иностранные заказы, но, в первую очередь, мы должны сосредоточится именно на национальном производителе. Это приоритет", – сказал Зеленский, выступая перед коллективом завода.

В ходе выступления министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал заказ до 100 пассажирских вагонов на КВСЗ. Зеленский попросил уточнить, сколько именно, они "поторговались" и сошлись на 90, плюс три 3 дизель-поезда.

Как сообщали новости "Сегодня", 5 мартаЗеленский прибыл в Новые Санжары и приветствовал эвакуированных из Китая украинцев, которые были выписаны из карантина. Глава государства даже вручил подарки одному мужчине и троим детям. Поблагодарил врачей, правоохранителей за проделанную работу.

После этого Зеленский в Полтавской области осмотрел спецборт для инфекционных больных. Теперь санитарный вертолет вступает на дежурство на базе ГСЧС. Спасатели даже провели наглядную тренировку "эвакуации" помощника президента Кирилла Тимошенко.

Смотритите также видео инспектирования уникальной для Украины бетонной дороги:

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Видео: president.gov.ua

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