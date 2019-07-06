Зеленский отбыл на Западную Украину: стала известна программа визита

В ходе поездки президент представит новоназначенных глав Львовской и Закарпатской ОГА

Владимир Зеленский. Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский после визита на Донбасс отбыл с однодневной рабочей поездкой во Львовскую и Закарпатскую области. Об этом 6 июля информирует его пресс-служба.

"Во Львове запланирована встреча главы государства с лидерами общественного мнения Львовской области. На Закарпатье президент ознакомится с работой международного автомобильного пункта пропуска "Ужгород", – сказано в сообщении.

Отмечается, что под председательством Зеленского пройдет совещание по вопросам обустройства пограничной, таможенной и дорожной инфраструктуры.

В программе поездки – представление новоназначенных глав Львовской и Закарпатской облгосадминистраций (ОГА), а также общение с местными жителями, заключили в пресс-службе.

Новости "Сегодня" сообщали, что Львовскую ОГА возглавил Ростислав Замлинский, а Закарпатскую – Иван Дурана. Зеленский назначил их исполняющими обязанности 11 июня.

Накануне президент посетил Донецкую область – визит был приурочен к освобождению Славянска и Краматорска от боевиков. Зеленский также определил главные задачи новому главе Донецкой ОГА Павлу Кириленко.

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