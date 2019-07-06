Зеленский отбыл на Западную Украину: стала известна программа визита
В ходе поездки президент представит новоназначенных глав Львовской и Закарпатской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский после визита на Донбасс отбыл с однодневной рабочей поездкой во Львовскую и Закарпатскую области. Об этом 6 июля информирует его пресс-служба.
"Во Львове запланирована встреча главы государства с лидерами общественного мнения Львовской области. На Закарпатье президент ознакомится с работой международного автомобильного пункта пропуска "Ужгород", – сказано в сообщении.
Отмечается, что под председательством Зеленского пройдет совещание по вопросам обустройства пограничной, таможенной и дорожной инфраструктуры.
В программе поездки – представление новоназначенных глав Львовской и Закарпатской облгосадминистраций (ОГА), а также общение с местными жителями, заключили в пресс-службе.
Новости "Сегодня" сообщали, что Львовскую ОГА возглавил Ростислав Замлинский, а Закарпатскую – Иван Дурана. Зеленский назначил их исполняющими обязанности 11 июня.
Накануне президент посетил Донецкую область – визит был приурочен к освобождению Славянска и Краматорска от боевиков. Зеленский также определил главные задачи новому главе Донецкой ОГА Павлу Кириленко.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский отбыл на Западную Украину: стала известна программа визита". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США ждут визита Зеленского – Волкер
США стремятся дать президенту Зеленскому сигнал, что полностью поддерживают его усилия в проведении реформ
Зеленский определил главные задачи новому главе Донецкой ОГА
Глава государства настаивает, что нужно параллельно заканчивать войну и восстанавливать Донбасс