Зеленский "отчитал" Верховную Раду и Климкина

Глава государства возмущен, что за его спиной велся "диалог" с Россией по морякам

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский, который уже обратился к Путину по морякам, возмущен действиями Верховной Рады по вопросу увольнения министра иностранных дел Павла Климкина, а также недоволен действиями самого главы МИД Украины.

"Мне очень не нравится, как действует, а точнее сказать, бездействует Верховная Рада Украины. Я не буду перечислять весь список провалившихся ними наших решений и назначений. Я приведу один скандальный пример. Сначала они не увольняют министра иностранных дел ​​Климкина. При этом господин Климкин публично заявил, что уходит и хочет уйти в отставку. Его опять не увольняют. Даже после того, как Верховная Рада сказала, мол, пожалуйста, дайте нам кандидатуру вместо Климкина, уважаемого человека, потому что это международные отношения. И тогда мы его уволим. Мы даем Вадима Пристайко. И снова проваливают это решение", – заявил президент на брифинге.

Читайте также Зеленский срочно хочет уволить Луценко и Климкина: Стефанчук обратился к Раде

Также высказал недовольство, что за его спиной МИД Украины обменивается нотами с Россией по украинским морякам.

"Я, президент Украины, узнаю информацию о наших международных шагах по интернету. Я сейчас говорю о ноте, которую мы получили от Российской Федерации о возвращении наших моряков, и о ноте в ответ, которую прислал МИД (Украины). Я, президент Украины, в глаза не видел наш ответ на ноту РФ. Потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины. А это – вопрос безопасности страны, вопрос жизни наших граждан. Это все является приоритетом каждого президента, любого, нравится он кому-то или нет. Такие действия могут поставить под угрозу возвращения наших моряков. Мы не понимаем, почему, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждение от государства, когда это компетенция президента. И хочу напомнить, что я несу личную ответственность за внешнюю политику Украины по Конституции Украины. И я хочу, чтобы МИД публично объяснил свои действия", – подчеркнул глава государства.

Отметим, сам Климкин 26 июня писал в Facebook, что Россия направила ноту Киеву об отказе выполнять требования Морского трибунала по морякам. "В этой ноте россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно и оккупацию Крыма".

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский два раза подавал в парламент представление на увольнение Климкина: в первом случае депутаты не поддержали его отставку, а во втором – оно даже не дошло до сессионного зала.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский "отчитал" Верховную Раду и Климкина". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"