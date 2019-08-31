Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причина

Владимир Зеленский с супругой Еленой

Президент Владимир Зеленский не смог встретиться с украинской общиной в Варшаве из-за плотного графика, связанного с памятными мероприятиями по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Об этом "Европейской правде" сообщили в Офисе президента.

"Я глубоко уважаю украинцев, проживающих за рубежом, ведь их вклад в развитие и становление украинского государства и укрепление национальной экономики невозможно переоценить. Украинская диаспора всегда поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, и многие члены диаспоры присоединились к волонтерскому делу в трудный для родной страны период – когда началась российская вооруженная агрессия на востоке", – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Президент напомнил, что уже подписал указ об упрощении получения гражданства Украины и хочет усовершенствовать законодательство об усилении культурных, социальных и политических прав зарубежных украинцев и содействия возвращению их в Украину.

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Вопрос делегирования представителей украинской диаспоры в Верховную Раду и множественное гражданство также активно обсуждается президентом, правительством и народными депутатами.

"Я также поддерживаю идею введения должности советника по делам зарубежных украинцев и миграционной политики при Кабинете министров, который бы приобщился к созданию программы возвращения для трудовых мигрантов", – отметил президент.

Он выразил надежду, что сможет встретиться с украинскими общинами во время последующих визитов в Польшу и другие страны.

"Я благодарен украинской диаспоре за активное продвижение интересов Украины в мире, содействие на пути к европейской и евроатлантической интеграции и поддержку в противостоянии российской агрессии", – сказал он.

Также напомним, что в рамках двухдневного визита в Варшаву Зеленский встретится с лидерами Польши, Бельгии, Литвы и Грузии.

Кроме того, новости "Сегодня" сообщали, что во время визита Зеленского в Канаду, он нашел время для встречи с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, а также участия в церемонии памяти жертв Голодомора

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