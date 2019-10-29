Зеленский открыл в Мариуполе Центр стартапов

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках Инвестиционного форума в Мариуполе принял участие в открытии Центра развития стартапов 1991 Mariupol, сообщает Офис главы государства.

Он поздравил авторов стартапов с открытием Центра.

"Я очень рад, что такие события происходят именно в Мариуполе, и мы начинаем. Я думаю, что у нас будет "парад городов" Украины, где будут такие же талантливые люди. Мы ищем таких людей. Их очень много в Украине, и это круто. Мы вас поздравляем с открытием и будем помогать, инвестировать в людей", – сказал Зеленский.

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Глава государства ознакомился со стартапами, которые представили молодые предприниматели. В частности, это проекты, направленные на борьбу с коррупцией, упрощение предоставления административных услуг и повышение прозрачности работы органов власти. В то же время он призвал вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова обратить внимание на стартапы, представленные в Центре.

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Справка. 1991 Mariupol – Центр развития стартапов на востоке Украины и новое пространство для обучения и развития ІТ-инициатив региона. 1991 Mariupol станет местом встречи инноваторов, молодых талантов, активных граждан, местных властей, представителей бизнеса и инвесторов. Направления работы 1991 Mariupol: акселерационные и образовательные программы для молодежи, предпринимателей и ІТ-специалистов, программа ІТ-стажировки для студентов при местной администрации и предприятиях, совместные программы с городской администрацией и профильные мероприятия, коворкинг-пространство для работы молодых стартап-команд и ІТ-предпринимателей с доступом к специальным техническим и не техническим партнерским условиям.

Как сообщали новости "Сегодня", на Инвестиционном форуме было подписано "историческое соглашение" – правительство заключило сделку с четырьмя крупнейшими мобильными операторами Украины, чтобы интернет был в каждом уголке страны.



Смотрите также выступление Зеленского на Инвестиционном форуме:

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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