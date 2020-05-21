Зеленский отправил Трампу и другим мировым лидерам украинские вышиванки (фото)

Вышиванка - самобытный код украинского этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки. В честь этого праздника некоторым мировым лидерами были отправлены украинские вышитые сорочки, сообщает Офис главы государства.

Так, по случаю Всемирного дня вышиванки президент и первая леди Украины отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки. Эти подарки получили президенты и первые леди США, Франции, Канады, Польши, Турции и других стран.

"21 мая Украина отмечает День вышиванки – праздник, призванный беречь и уважать древние традиции нашего народа. Вышиванка – самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности", – написали Владимир и Елена Зеленская в сопроводительном письме.

Отметим, что сегодня в Украине пройдет традиционный праздник "ВышиванкаDAY". 21 мая новости "Сегодня" вместе с телеканалом "Украина 24" приглашают вас надеть любимую вышиванку и отпраздновать "ВишиванкаDAY" вместе! Телеведущие, спортсменки и селебрити поделились ожиданиями.

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