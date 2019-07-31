Зеленский отправился с визитом в Черкасскую область

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Черкасскую область. Об этом сообщает Офис главы государства.
Глава государства ознакомится с ходом ремонта местного аэропорта, а также осмотрит участок дороги Р-10, которая находится в неудовлетворительном состоянии.
Кроме того, Владимир Зеленский встретится с представителями общественности и власти Черкасской области и представит нового председателя областной государственной администрации.
Отметим, что во время своих рабочих поездок по Украине президент уже не один раз инспектировал именно аэропорты и дороги в разных областях. Как правило, общение с местными чиновниками там заканчивалось жестко. Читайте подробней все о рабочих поездках Зеленского.
Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня президент своим указом уволил с должности председателя Черкасской областной государственной администрации Александра Вельбивеца. Его временно замещает Тарас Высоцкий.
10 июля "полетели головы" пяти глав районных госадминистраций Черкасской области. А 30 июля Зеленский сменил начальника СБУ по Черкасской области: он подписал два указа – сначала уволил предыдущего главного СБУшника области, а потом назначил нового.
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