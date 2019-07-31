Глава государства продолжает «турне» по регионам Украины и на этот раз проинспектирует важные объекты

/ Фото: president.gov.ua

Зеленский отправился с визитом в Черкасскую область https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-07-31T13:01:00+03:00 Политика Глава государства продолжает «турне» по регионам Украины и на этот раз проинспектирует важные объекты

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Черкасскую область. Об этом сообщает Офис главы государства.

Глава государства ознакомится с ходом ремонта местного аэропорта, а также осмотрит участок дороги Р-10, которая находится в неудовлетворительном состоянии.

Кроме того, Владимир Зеленский встретится с представителями общественности и власти Черкасской области и представит нового председателя областной государственной администрации.

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Отметим, что во время своих рабочих поездок по Украине президент уже не один раз инспектировал именно аэропорты и дороги в разных областях. Как правило, общение с местными чиновниками там заканчивалось жестко. Читайте подробней все о рабочих поездках Зеленского.

В тренде Зеленский отправился с визитом в Черкасскую область

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня президент своим указом уволил с должности председателя Черкасской областной государственной администрации Александра Вельбивеца. Его временно замещает Тарас Высоцкий.

10 июля "полетели головы" пяти глав районных госадминистраций Черкасской области. А 30 июля Зеленский сменил начальника СБУ по Черкасской области: он подписал два указа – сначала уволил предыдущего главного СБУшника области, а потом назначил нового.

Также сайт "Сегодня" собрал в одном сюжете наиболее яркие моменты общения президента с чиновниками:

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