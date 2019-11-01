Зеленский отправился в ​​Тернопольскую область: программа рабочей поездки президента

В Тернополе пройдет совещание по вопросам развития спиртовой отрасли

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отбыл с рабочей поездкой в ​​Тернопольскую область. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

В Тернополе украинский лидер примет участие в совещании по вопросам развития спиртовой отрасли Украины и представит нового главу Тернопольской областной государственной администрации.

Также Владимир Зеленский посетит местную школу, где в 1918-1919 годах размещалось правительство Западно-Украинской Народной Республики.

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Кроме того, президент ознакомится с ходом строительства и перспективами развития Центра гребли и водных видов спорта "Водная арена Тернополь".

А тем временем СМИ ожидают, что Зеленский объявит о назначении главой местной ОГА Игоря Сопеля, кандидатура которого была согласована на заседании Кабмина 9 октября.

Напомним, несколькими днями ранее Владимир Зеленский представил нового главу Киевской ОГА Алексея Чернышова.

Он был назначен вместо Михаила Бно-Айрияна, подавшего заявление об отставке 20 октября и проработавшего в должности всего 100 дней.

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