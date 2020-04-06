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  1. Новости политики

Зеленский отреагировал на госпитализацию британского премьера Джонсона

6 апреля, 11:28

Сергей Мартынец

Глава государства выразил поддержку Джонсону

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с его заболеванием COVID-19.

"Оставайся здоровым, Борис Джонсон. Мы все вам сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления. Вместе мы это преодолеем", – написал глава государства.

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Как сообщали новости "Сегодня", еще 27 март стало известно, что британский премьер заразился коронавирусом. После этого он самоизолировался в своей резиденции на Даунинг-стрит и продолжил руководить правительством по видеосвязи. Однако сегодня Бориса Джонсона госпитализировали в связи с тем, что спустя 10 дней ему не стало лучше.

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Отметим, что в марте британское правительство сначала решило, что население страны должно намерено заразиться и переболеть вирусом, выработав иммунитет к нему. Поэтому вовремя не было приняты меры по противодействию распространения пандемии. Ситуация резко начала ухудшаться и власти решились на карантинные меры. На сегодняшний день в Британии уже зафиксировано 47 806 зараженных, из которых 4 932 человека умерли. На днях Джонсон предупредил британцев, что ситуация с коронавирусом еще ухудшится.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания Владимир Зеленский коронавирус Борис Джонсон

Источник: Сегодня

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