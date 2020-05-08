Зеленский отреагировал на планы Грузии отозвать посла из-за Саакашвили

Киев не собирается идти на аналогичные меры и отзывать своего посла

После того, как экс-президента Грузии Михеил Саакашвили был назначен председателем Исполкома реформ, грузинские власти собрались отозвать своего посла из Украины. Президент Владимир Зеленский считает такой шаг Тбилиси ошибкой. Об этом он сказал во время визита в Луганскую область, передает "РБК-Украина".

Украинский лидер уверен, что несмотря ни на что, между странами хорошие отношения и Киев не собирается идти на аналогичные шаги.

"Мы, несмотря ни на что, не будем отзывать нашего посла в Украину, потому что отношения между нашими странами продолжительнее любого руководства… Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны. После консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого государства касается только этого государства и граждан, которые в нем живут. Чтобы никого не обижать, я думаю, это наша политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины … а я являюсь президентом Украины, который назначил его", – сказал Зеленский.

Реклама В тренде Саакашвили назвал должность, на которую его назначит Зеленский

После решения Зеленского сделать Саакашвили главным реформатором страны, Грузия собралась отозвать своего посла из нашей страны. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заверил, что это не означает разрыва дипломатических отношений или пересмотра стратегического партнерства.

"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", – сказал он.

А тем временем сам Саакашвили рассказал подробности разговора с Зеленским, после которого он получил должность. Он заявил, что Украину надо вытаскивать из болота и готов применить свой реформаторский опыт.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама