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Зеленский отреагировал на страшное ДТП, в котором погибла целая семья

13 июля, 13:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В страшной аварии на Старообуховской трассе погибли и взрослые, и дети

Президент Владимир Зеленский назвал смертельное ДТП под Киевом, в котором погибли взрослые и дети, примером халатности и безответственности некоторых водителей.

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Об этом он сказал на традиционном селекторном совещании на Банковой, передает Офис главы государства.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект №2695 относительно усиления ответственности водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В частности, законопроектом предлагается увеличить штрафы за вождение в нетрезвом состоянии, ввести штрафы за оставление места ДТП. В МВД ожидают, что принятие этого законопроекта также будет способствовать предотвращению совершения правонарушений на дорогах и уменьшения количества аварий.

Глава государства отметил, что срочность принятия этого законопроекта вызвана количеством нарушений и тяжелых ДТП, вызванных пьяными водителями.

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"ДТП на Столичном шоссе под Киевом – последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибло двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это – не первая авария, вызванная этим водителем. Этот законопроект чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи – это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца", – сказал Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", 12 июля авария произошла на Старообуховской трассе под Киевом. Водитель Mercedes в состоянии сильного алкогольного опьянения, опережая попутный транспорт, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. Позже стало известно, что устроивший жуткое ДТП уже был дважды судим. В полиции сообщали, что ему грозит тюремный срок от 5 до 10 лет.

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ДТП Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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