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Зеленский отреагировал на успех украинцев на Дефлимпийских играх

22 декабря, 12:01

Украинские спортсмены очень хорошо выступили на соревнованиях в Италии и заняли второе общекомандное место

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил украинскую команду с успешным выступлением на Дефлимпийских играх в Италии. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, украинская сборная заняла второе общекомандное место.

"Поздравляю украинскую сборную с успешным выступлением на ХIХ зимних Дефлимпийских играх, проходивших в Италии. 11 медалей и 2-е место в командном зачете – это не просто статистика. Эти достижения дефлимпийцев демонстрируют миру наш непобедимый дух, а главное – вдохновляют каждого украинца никогда не сдаваться и преодолевать любые трудности. Спасибо каждому чемпиону и призеру. Мы очень вами гордимся", – написал Зеленский.

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Дефлимпиада, или Дефлимпийские игры (англ. Deaflympics, от англ. deaf — "глухой"), — спортивные соревнования людей с нарушениями слуха. Игры проводятся каждые четыре года. Они являются крупнейшим мировым спортивным форумом наряду с Олимпийскими, Паралимпийскими и Специальными Олимпийскими играми.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский учредил 350 стипендий для украинских спортсменов. Меньше всего достанется призерам Юношеских ОИ и чемпионатов мира – по 6000 гривен.

Летом президент приезжал в Кончу-Заспу, где наградил украинских чемпионов мира по футболу, а также участников II Европейских игр в Беларуси. Он встретился со спортсменами на олимпийской базе и пообещал им поддержку государства.

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Владимир Зеленский спортсмены дефлимпийцы Дефлимпийские игры

Источник: Сегодня

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