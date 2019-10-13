Зеленский отреагировал на яркую победу Усика в США

Украинский боксер добыл первую победу спустя почти год и впервые это сделал в супертяжелом весе

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александр Усика с победой в дебютном поединке в супертяжелой весовой категории. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Александр Усик победил Чазза Уизерспуна! Украина гордится своими чемпионами! Не останавливайтесь", – написал глава государства.

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Как сообщали новости "Сегодня", бой состоялся в Чикаго, где украинец впервые проводил бой в новой для себя категории – "королевском" дивизионе (супертяжелый вес). Его первым соперников стал американец Чазз Уизерспун, который в последний момент заменил другого боксера, попавшегося на допинге. В итоге украинский боксер уверенно одержал победу после седьмого раунда – на восьмой американец отказался выходить.

Отметим, что сразу после победы Зеленский позвонил Усику прямо в раздевалку. Примечательно, что бой начался рано утром, в 07:00, и глава государства, судя по всему, лицезрел его.

Сам же Усик заявил, что готов и к чемпионскому бою, если ему его дадут уже во втором его бою в новом весе. Ему задали вопрос, почему он не пытался вырубить соперника в первых раундах, на что украинец ответил, что такой бала тренерская установка.

Смотрите, как Усик готовился к дебюту в хэвивейте:

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

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