Зеленский отреагировал на "зашквары" депутатов от "Слуги народа"

/ Фото: AFP

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Президент Украины Владимир Зеленский чувствует на себе вину за депутатов "Слуги народа", которые попадают в скандалы или уходят из политической силы. Об этом он рассказывает на видео, которое было снято в рамках одного из рабочих дней президента.

Он отметил, что все обещания – закончить войну, "Государство в смартфоне", новый Избирательный кодекс, новая налоговая система – должны быть выполнены перед народом.

"Для меня, если какой-то депутат партии "Слуга народа", если он "зашкварился", я чувствую на себе эту вину, потому что этот человек в партии "Слуга народа". Вот и все. Но мы не можем проконтролировать всех депутатов, всех мажоритарщиков. Я говорил – мы не могли этого сделать. Мы говорили, что будет очищение (партии) и мы должны это делать", – сказал Зеленский.

Новости "Сегодня" уже показывали видео визита Зеленского в Раду и встречи со "слугами народа". Это произошло 6 февраля, когда в парламенте рассматривался важнейший законопроект о рынке земли. Президент попросил депутатов выполнить данные обещания перед народом.

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