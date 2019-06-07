Зеленский ответил на петицию по отставке главы Администрации президента

Ранее были заявления, что Андрей Богдан подпадает поз закон о люстрации и не может быть главой АП

Слева от Зеленского Андрей Богдан. Фото: president.gov.ua

После того, как президент Владимир Зеленский 6 июня ответил на петицию о его отставке, теперь он дал ответ под обращением украинцев относительно увольнения главы своей Администрации Андрея Богдана. Об этом говорится на сайте президента.

Отметим, что данная петиция набрала более 25 000 голосов, после чего президент обязан ответить. Он напомнил, что АП вспомогательный орган, основными задачами которого являются организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины своих полномочий.

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"Глава Администрации президента осуществляет общее руководство АП, направляет ее деятельность на эффективное обеспечение осуществления президентом определенных Конституцией Украины полномочий. Глава АП назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины", – написал Зеленский.

Напомним, после вступления в должность президента Украины, Владимир Зеленский своими указами провел ряд кадровых назначений. Реакция на утвержденные кандидатуры со стороны оппонентов, экспертов и общественности разная: если одни фигуры восприняты в целом положительно либо нейтрально, другие вызвали критику или недоумение. Общее одно: их назначения не стали неожиданностью. Читайте подробней, кого привел во власть Зеленский.

Так, среди "новых лиц" оказался и Богдан. Заместитель министра юстиции Сергей Петухов объяснял, почему Богдану нельзя быть главой Администрации президента. По его словам, соратнику Зеленского запрещено занимать публичные должности до 2024 года, и сослался на закон об очищении власти.

В связи с этим были даже поданы два иска в Кассационный административный суд Верховного суда от общественной организации "Общественный люстрационный комитет" и некого физического лица. Однако через пару дней суд отказался рассматривать их. В Верховном суде добавили, что истец не является участником правоотношений по назначению Богдана главой АП, поэтому такой указ "не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с настоящим административным иском".

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