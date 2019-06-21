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Зеленский ответил на петицию по увольнению Авакова

21 июня, 14:08

Украинцы попросили президента отправить главу МВД в отставку и собрали за это 28 тысяч голосов

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о просьбе уволить министра внутренних дел Арсена Авакова. Соответствующая гражданская инициатива набрала необходимое количество голосов, и глава государства обязан был на нее отреагировать.

Он объяснил, что освобождение от должности министра внутренних дел согласно Конституции осуществляется по представлению премьер-министра и относится к полномочиям Верховной Рады. Президент также сослался на закон "О Кабинете министров Украины", согласно которому член правительства (коим является Аваков) может быть освобожден от должности Верховной Радой путем принятия его собственного заявления об отставке либо по представлению главы правительства.

"Анализ действующего законодательства свидетельствует, что отстранение от должности и/или освобождение от должностей должностных лиц президентом Украины возможно в отношении тех лиц, которые назначаются президентом. Учитывая конституционные принципы разделения государственной власти и правового порядка в Украине, законодательно определенные основания для участия президента в отстранении от должности и принятии решения об освобождении от должности министра внутренних дел пока отсутствуют", – написал Зеленский и поблагодарил подписантов петиции за гражданскую позицию.

Как сообщали новости "Сегодня", еще во время предвыборной президентской кампании Зеленский поблагодарил Авакова за обеспечение честных выборов в первом туре. Подробней смотрите на видео:


Отметим, что на сайте президента также ранее была поддержана необходимым количеством голосов инициатива с требованием к президенту Украины покинуть свой пост. Зеленский ответил украинцам на петицию об его отставке, и перечислил варианты, в результате которых он мог бы освободить президентское кресло.

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Тег отставка, увольнение, Аваков, Зеленский, петиция

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