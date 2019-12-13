Зеленский ответил на слова Путина о Сребренице

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса установление Украиной контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан ОРДЛО.

"Он (Путин – Ред.) это сказал, мне кажется, дважды на наших встречах. Мы пояснили, что мы другие люди, совсем другие, свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины, и никакой резни (не будет – Ред.), я именно так и сказал господину Путину", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов в четверг вечером.

Зеленский отметил, что не знает, кого Путин "представляет на его (Зеленского – Ред.) месте", но он другой человек. "Я не знаю, с кем вы (Путин – Ред.) до этого говорили о таких серьезных вопросах, какой у вас опыт по этому вопросу и в других странах, но у нас другая страна, мы другая власть, и для нас самое главное – человеческая жизнь", – указал президент Украины.

На встрече с Советом по правам человека при президенте Путин сообщил, что возможное преследование этих людей было одной из тем его дискуссии с Зеленским в ходе встречи в Париже 9 декабря.

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"До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками", – сказал Путин.

В связи с этим президент РФ указал: "Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет".

Как отметил президент РФ, "мы же видели, как президент Зеленский ведет дискуссию с националистами, не понятно, кто там сильнее". "И не понятно, что там произойдет, и кто ими будет руководить, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям", – сказал Путин.

Отметим, что Путин повторяется – он уже вспоминал Сребреницу в контексте Донбасса два года назад. Тогда он тоже пугал, что националисты будут убивать гражданских, если боевики "ЛДНР" сложат оружие. "Российской армии на Донбассе нет", – уверяет Путин.

Резня в Сребренице считается самым массовым убийством после окончания Второй мировой войны. Международный трибунал установил, что боснийские сербы под командованием генерала Ратко Младича убили около 8000 боснийских мусульман.

Напомним, что после "нормандского саммита" в Париже глава МВД Арсен Аваков, участвовавший в переговорах, ответил на вопросы журналистов о контроле над границей на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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