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Зеленский ответил, поехал ли бы он в Москву на парад

22 июня, 17:52

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россия готовится провести парад даже в разгар эпидемии коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на военный парад в Москву. Об этом он сказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, текст которого опубликован на сайте Офиса главы государства.

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На вопрос журналиста, поехал ли бы президент Украины на парад в Москву, Зеленский ответил: "Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было".

Напомним, по распоряжению президента России Владимира Путина 24 июня в Москве и ряде других российских городов должен быть проведен военный парад в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Но при этом в России уже требуют возбудить уголовное дело против Путина. Российский оппозиционный политик Леонид Гозман называет проведение таких массовых мероприятий, как парад, голосование за изменения в Конституции по обнулению президентских сроков, во время пандемии коронавируса "приготовлениями к убийству" россиян.

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Также в Кремле уже неоднократно комментировали, что приглашения президенту Украины посетить парад не было. При этом сам Путин уверен, что в будущем визит президента Украины в Москву неизбежен. В свою очередь Зеленский говорил, что у него нет времени выбирать, доверяет ли он Путину.

Смотрите также видео с заявлениями Путина об Украине:

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Россия Москва Владимир Зеленский парад

Источник: Сегодня

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