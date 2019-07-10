Зеленский озвучил большие планы по Чернобылю
Глава государства подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Чернобыль заявил, что намерен преобразовать чернобыльскую зону и открыть ее для туристов и ученых.
Также глава государства намерен прекратить коррупцию в зоне отчуждения.
"Должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции – силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы. Все это мы скоро перестанем. Сегодня я подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения на одну из точек роста новой Украины. Прежде всего, мы создадим "зеленый коридор" для туристов и уберем предпосылки для коррупции", – сказал Зеленский.
Как сообщали новости "Сегодня", 10 июля новый чернобыльский саркофаг пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. Под пролет арки даже можно разместить Колизей.
Напомним, недавно Владимир Зеленский присвоил "Героя Украины" троим ликвидаторам, которые спускались под разрушенный реактор для предотвращения еще большей катастрофы.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский озвучил большие планы по Чернобылю". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупнейшее в мире передвижное сооружение: Зеленский на ЧАЭС вводит в эксплуатацию новое укрытие, онлайн
Novarka проектировала объект над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком станции
"Выйди отсюда, разбойник": Зеленский в Борисполе выгнал секретаря горсовета (видео)
Между главой государства и местным чиновником возникла перепалка после того, как Зеленский узнал о его прошлом