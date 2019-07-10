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Зеленский озвучил большие планы по Чернобылю

10 июля, 15:33

Глава государства подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения

Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Чернобыль заявил, что намерен преобразовать чернобыльскую зону и открыть ее для туристов и ученых.

Также глава государства намерен прекратить коррупцию в зоне отчуждения.

"Должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции – силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы. Все это мы скоро перестанем. Сегодня я подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения на одну из точек роста новой Украины. Прежде всего, мы создадим "зеленый коридор" для туристов и уберем предпосылки для коррупции", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июля новый чернобыльский саркофаг пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. Под пролет арки даже можно разместить Колизей.


Видео: Facebook

Напомним, недавно Владимир Зеленский присвоил "Героя Украины" троим ликвидаторам, которые спускались под разрушенный реактор для предотвращения еще большей катастрофы.

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Тег указ, туристы, Чернобыль, Зеленский

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Сегодня

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