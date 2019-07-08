Зеленский озвучил неприятные для России новости
Юнкер и Туск озвучили Зеленскому четкую позицию по России, которая и дальше будет наказана за агрессию против Украины
Президент Владимир Зеленский по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве заявил, что получил четкие заверения от руководства Европейского Союза – санкции против России за агрессию против украинского народа будут продлены. Об этом он сказал на совместной с главой Евросовета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пресс-конференции.
Он выразил уверенность, что наказание для Москвы за агрессию должно продолжаться до выполнения Минских соглашений и освобождения захваченных украинских территорий.
"Я рад сегодня услышать от наших европейских друзей, что их позиция относительно поведения РФ остается четкой и неизменной. Секторальные и "крымские" санкции будут продлены на следующие 12 и 6 месяцев соответственно. Не думайте, что санкции – мое любимое слово, мое любимое слово – мир, а санкционная политика – это последний цивилизованный инструмент для его наступления", – сказал Зеленский.
Напомним, в июне ЕС продлил два пакета санкций против России за невыполнение Москвой Минских соглашений.
Как сообщали новости "Сегодня", по итогам саммита Украина и ЕС подписали пять соглашений. Евросоюз и Украину договорились о продолжении важных проектов с выделением десятков миллионов евро.
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