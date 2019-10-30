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Зеленский озвучил одну важную проблему Донбасса и Крыма

30 октября, 11:10

Глава государства назвал заминированным сегодняшнее информационное поле Украины

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский на Инвестиционном форуме в Мариуполе считает. что тема Крыма все больше уходит из информационного пространства Украины, а жителей оккупированных территорий неправильно воспринимают.

По его мнению, уже сейчас государство должно работать над тем, чтобы не потерять сознание украинских граждан на оккупированных территориях.

"Кроме дипломатии нашим приоритетом является информационная и гуманитарная политика относительно Донбасса и Крыма … Информационная политика – это наш общий вызов и общая ответственность – власти, СМИ и каждого пользователя соцсетей. Сегодня Крым абсолютно отсутствует в крупных масс-медиа. Он исчез с информационной повестки СМИ. Упоминания про людей на оккупированном Донбассе связаны только с войной, что ставит на них негативное клеймо. А наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к т.н. "Л/ДНР", без исключения, всех называют "сепарами". В официальной риторике уже стало нормой говорить "жители временно оккупированных территорий". И все меньше упоминают о жителях Крыма и Донбасс. Мы (все меньше и меньше) говорим – граждане Украины. И это не правильно. Ни мы, и не они не должны об этом забывать", – сказал Зеленский.

Глава государства считает, что "сегодня украинское информационное поле заминировано". Он отметил, что, помимо фейков и манипуляций, встречаются гнев, агрессию, риторика переполнена ненавистью.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский называл условия для деоккупации Крыма. Глава государства также отметил необходимость помощи международных партнеров.

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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Крым Донбасс Владимир Зеленский инвестиционный форум

Источник: Сегодня

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