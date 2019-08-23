Зеленский озвучил президенту Всемирного банка ключевые задачи своей команды

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи поблагодарил президента Группы Всемирного банка Девида Малпасса за поддержку Украины и проинформировал его о ключевых задачах своей команды.

"Мы — другая команда. У нас совсем нет времени. Наши ключевые задачи – не просто бороться с коррупцией, а победить ее" – об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что 5 сентября начнет работу новосозданный Антикоррупционный суд.

Президент Украины подчеркнул важность принятия земельной реформы, развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства.

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Зеленский выразил надежду на продолжение финансовой поддержки и технической помощи курса реформ в Украине со стороны Всемирного банка.

Также глава украинского государства пригласил представителей Всемирного банка на инвестиционный форум, который запланирован осенью в Мариуполе.

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Новости "Сегодня" писали, что ранее с Малпассом встретились председатель Национального банка Украины Яков Смолий и первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова. В частности, они обсудили перспективы дальнейшего укрепления украинского финансового сектора.

По мнению экономиста представительства ВБ в Украине Анастасии Головач, Киеву следует остановить повышение минимальной зарплаты до момента, пока не завершатся ключевые структурные реформы.

В июле советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров встретился с представителями ВБ в Киеве. По итогам переговоров он сообщил, что для ускорения экономического развития и повышения благосостояния в Украине должно состояться повсеместное развертывание высокоскоростных сетей доступа к интернету.

В июне в Украине был с визитом президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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