Зеленский озвучил результаты встречи в Раде по инаугурации

Депутаты и Зеленский обсудили дату инаугурации и сошлись во мнении, когда ее определят

Фото: facebook.com/sluga95.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский в Верховной Раде во время консультаций с представителями парламентских фракций заявил, что дата инаугурации станет известна на следующей неделе.

По его словам, он просил политиков определиться с датой ради зарубежных гостей, которые хотят приехать в Украину.

"Мы предложили нашу дату для инаугурации (19 мая – Ред.). Я пояснил, что нам нужно определиться с датой, потому что идут контакты с зарубежными гостями, которым тоже нужно понять свой график, потому что все хотят приехать к нам, в Украину, для празднования этого серьезного дня. Мы обсуждали разные даты, есть разные мнения у лидеров фракций, поэтому дату Украина, наверное, сможет узнать только 14 мая на заседании Верховной Рады", – сказал Зеленский журналистам после встречи в парламенте.

В свою очередь председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк подтвердил, что с датой инаугурации парламент определиться на следующей неделе.

"Дата, которую он хотел видеть, это 19 мая. Я лично не вижу в этом никаких проблем. Чем быстрее президент заработает, тем скорее возьмет ответственность за то, что он обещал. Парламент определится с этим предложением на следующей пленарной неделе", – сказал он.

Отметим, в Раде был зарегистрирован проект постановления об инаугурации Зеленского 19 мая. В свою очередь первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко рассказала, когда Рада назначит дату инаугурации.

Напомним, что до сих пор продолжаются дискуссии о месте проведения церемонии. Как известно, на инаугурации перед Януковичем закрывались двери, а за спиной у Порошенко – падал солдат из почетного караула. Неудача может подстеречь и Зеленского, если он выберет неудачный день для вступления в должность, предупреждают нумерологи. А пока никто не знает, что придумает команда новоизбранного президента, политические эксперты Олеся Яхно-Белковская и Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказали, чего ожидать от инаугурации Зеленского.

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