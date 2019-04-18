Зеленский озвучил свое отношение к легализации оружия и марихуаны

Кандидат в президенты считает, что еще рано разрешать свободное ношение оружия, и объяснил, почему

Фото: AFP

Несмотря на то, что у украинцев на руках может быть около 5 миллионов единиц оружия, кандидат в президенты Владимир Зеленский против легализации оружия в Украине, пока на Донбассе идет война.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

По его словам, на сегодняшний день рано говорить о свободном ношении оружия гражданами страны в военное время.

"Я против легализации оружия. Нельзя ответить коротко, объясню почему. Легализация оружия сегодня в Украине, в стране, где идет война, это неправильно, потому что мы прекрасно с вами знаем, сколько оружия… Я против легализации оружия", – отметил Зеленский.

В то же время он поддерживает легализацию марихуаны в медицинских целях, но только в каплях. Он даже консультировался по поводу легализации легких наркотиков с известным врачом.

"Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Комаровским", – сказал кандидат в президенты.

Как известно в Украине уже давно муссируется тема разрешения вооружаться украинцам. Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" рассказывал обо всех "за" и "против", и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев.

Также в последнее время обсуждается вопрос легализации легких наркотиков. Инициаторами должны выступать не только депутаты, но и врачи, однако вопрос стоит не только в открытом доступе, а и в выращивании сырья. Читайте подробней, кто против и почему это сложно в Украине.

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