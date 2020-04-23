Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,42
  1. Новости политики

Зеленский озвучил условия "плавного" выхода из карантина

23 апреля, 17:29

Денис Беспалов

Спешка в вопросе снятия карантина может иметь фатальные последствия

У власти есть четкий план выхода из карантина, в ближайшее время будет обнародован детальный сценарий из пяти этапов. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.

"У нас есть четкий план выхода из карантина. Вскоре премьер-министр озвучит детальный сценарий из пяти этапов выхода из карантина", - сказал он.

При этом президент назвал два условия, при которых начнется плавное смягчение карантинных мер.

Реклама

"Первое: в течение десяти дней процент выявленных заболеваний не меняется или остается в пределах 5 процентов. Второе условие: больницы заполнены пациентами с COVID-19 меньше чем на половину", - сказал Зеленский.

В тренде
В Раде назвали точную дату и время внеочередного заседания

Президент подчеркнул, что спешка во вопросе снятия карантина может иметь фатальные последствия.

"Дорогие граждане! Мы все с нетерпением ждем момента, когда сможем вернуться к привычному ритму жизни. Сможем свободно ходить на работу, в парки, кинотеатры и рестораны. Но спешка в вопросе жизни и здоровья нации может быть фатальной. Поэтому еще немного терпения и самодисциплины. Продолжаем следить за развитием ситуации и сохраняем спокойствие", – сказал Зеленский.

Как известно, карантин в Украине продлен до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае карантинные меры ослабят, но жить с ограничениями украинцы будут еще два года.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Когда закончится война на Донбассе: Зеленский сделал четкое заявление
Когда закончится война на Донбассе: Зеленский сделал четкое заявлениеПолитика
В Раде назвали точную дату и время внеочередного заседания
В Раде назвали точную дату и время внеочередного заседанияПолитика
В Украине сократят копов: Зеленский назвал дату
В Украине сократят копов: Зеленский назвал датуПолитика
Зеленский рассказал о своих тестах на коронавирус
Зеленский рассказал о своих тестах на коронавирусПолитика
Забудьте о салонах с набитыми пассажирами: когда в Украине снимут карантин на транспорте
Забудьте о салонах с набитыми пассажирами: когда в Украине снимут карантин на транспортеПолитика
Зеленский встретил
Зеленский встретил "Мрию" с медгрузом из Китая: видеоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...