Зеленский озвучил условия "плавного" выхода из карантина

Спешка в вопросе снятия карантина может иметь фатальные последствия

У власти есть четкий план выхода из карантина, в ближайшее время будет обнародован детальный сценарий из пяти этапов. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.

"У нас есть четкий план выхода из карантина. Вскоре премьер-министр озвучит детальный сценарий из пяти этапов выхода из карантина", - сказал он.

При этом президент назвал два условия, при которых начнется плавное смягчение карантинных мер.

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"Первое: в течение десяти дней процент выявленных заболеваний не меняется или остается в пределах 5 процентов. Второе условие: больницы заполнены пациентами с COVID-19 меньше чем на половину", - сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что спешка во вопросе снятия карантина может иметь фатальные последствия.

"Дорогие граждане! Мы все с нетерпением ждем момента, когда сможем вернуться к привычному ритму жизни. Сможем свободно ходить на работу, в парки, кинотеатры и рестораны. Но спешка в вопросе жизни и здоровья нации может быть фатальной. Поэтому еще немного терпения и самодисциплины. Продолжаем следить за развитием ситуации и сохраняем спокойствие", – сказал Зеленский.

Как известно, карантин в Украине продлен до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае карантинные меры ослабят, но жить с ограничениями украинцы будут еще два года.

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