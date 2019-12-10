Зеленский перед Путиным четко озвучил позицию по федерализации Украины

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Президент Владимир Зеленский уже говорил, что не удалось договориться о выводе войск РФ с Донбасса, а теперь подчеркнул, что Киев никогда не пойдет на федерализацию. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции.

Он озвучил ряд принципов, которые никогда не нарушит, и с которыми никогда не согласится украинский народ.

"Первое – это невозможность федерализации. Украина – это унитарное государство, это неизменная статья Конституции и нерушимый принцип существования государства. Второй – невозможность влиять на вектор движения и развития Украины. Третье – невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на востоке Украины через уступки Украиной территориями", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что сейчас будет идти работа по подготовке к проведению местных выборов на Донбассе, чтобы через четыре месяца снова собраться в "нормандском формате".

Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России собрались за одним столом впервые с 2016 года. До этого было пять "нормандских встреч" – две в 2014-м, две в 2015-м и последняя в октябре 2016 года. Главный вопрос переговоров – мир на Донбассе. Например, Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования ради налаживания бизнес-отношений с Москвой и не сильно вникают в тонкости процесса; Россия хотела протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками. А вот украинская сторона хотела получить контроль над границей (войска РФ и боевики убираются с Донбасса), развести войска по всей линии разграничения для прекращения огня и провести окончательный обмен пленными "всех на всех". Читайте все подробности с фото и видео встречи "Нормандской четверки" в Париже.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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