Зеленский передал от меценатов 200 машин "скорой помощи" в детские больницы
Первые 30 машин "скорой помощи" будут доставлены в больницы уже в ближайшие дни
Президент Украины Владимир Зеленский передал детские больницы областных и районных центров 200 машин "скорой помощи", приобретенные за деньги меценатов.
"Рядом со мной – одна из 200 специальных "скорых", которые будут переданы им. Приобретены не за бюджетные средства, а по договоренности с меценатами", – написал Зеленский в сообщении в Facebook.
По его словам, 136 машин "Peugeot" и "Ford" поедут в города, а 64 "Toyota Sequoia" и другие автомобили с повышенной проходимостью передадут сельским общинам.
Он отметил, что первые 30 машин "скорой помощи" будут доставлены в больницы уже в ближайшие дни, остальные – в течение трех месяцев.
Напомним, что ранее в Ужгороде устроили соревнования "скорых". Врачи оказывали первую помощь в экстремальных условиях.
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