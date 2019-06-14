Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский передал от меценатов 200 машин "скорой помощи" в детские больницы

14 июня, 22:15

Первые 30 машин "скорой помощи" будут доставлены в больницы уже в ближайшие дни

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский передал детские больницы областных и районных центров 200 машин "скорой помощи", приобретенные за деньги меценатов.

"Рядом со мной – одна из 200 специальных "скорых", которые будут переданы им. Приобретены не за бюджетные средства, а по договоренности с меценатами", – написал Зеленский в сообщении в Facebook.

По его словам, 136 машин "Peugeot" и "Ford" поедут в города, а 64 "Toyota Sequoia" и другие автомобили с повышенной проходимостью передадут сельским общинам.

Он отметил, что первые 30 машин "скорой помощи" будут доставлены в больницы уже в ближайшие дни, остальные – в течение трех месяцев.

Напомним, что ранее в Ужгороде устроили соревнования "скорых". Врачи оказывали первую помощь в экстремальных условиях. 


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег больницы, Зеленский, скорая помощь, меценат

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский передал от меценатов 200 машин "скорой помощи" в детские больницы". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Яценюк посоветовал Зеленскому сделать выводы из предыдущих роспусков Рады

Сегодня, 21:42

Сейчас для Зеленского крайне важно иметь сильную команду

Зеленский с семьями пленных украинских моряков обсудил возможность их освобождения

Сегодня, 20:20

Во время встречи с Зеленским поднимался вопрос поддержки семей моряков, в частности обеспечения их жильем

Газ в июне подешевеет, Украина разместила облигации на 1 млрд евро, жара бьет рекорды: итоги недели

Сегодня, 19:50

Главные события недели в Украине и мире

Зеленский предложил львовянам обсудить кандидатов на пост губернатора

Сегодня, 19:47

Президент рассказал о троих кандидатах на пост главы Львовской ОГА

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Тест: ученые России и их открытия

Новая первая леди Украины: что известно о Елене Зеленской?

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков: две версии одного развода

Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна

Аллегри ушел из «Ювентуса» из-за Недведа

Стало известно, в каких странах больше всего казнили людей

Интернет возненавидел финал Лиги Европы в Баку

Новые подробности скандального матча СССР – Бельгия

Я – воин. И никогда не сдамся: Риксен объявил о прощальном вечере

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

Вчера, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

Вчера, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону

12 июня, 07:51

С мая в каждой области – свой тариф на газ. В некоторых удешевление в мае составило всего 1 копейку

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

12 июня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

12 июня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Олег Винник впервые представил публике свою жену

Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку и Приватбанку

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь