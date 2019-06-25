Зеленский переназначил ряд сотрудников в Администрации президента

В связи с образованием Офиса президента Украины должности помощников Зеленского переименовали

Фото: president.gov.ua

В связи с процессом создания Офиса президента Украины, глава государства Владимир Зеленский переназначил своих помощников в Администрации президента, подписав соответствующие указы.

Так, одним указом Андрей Богдан был уволен с должности главы Администрации президента, а вторым указом назначен руководителем Офиса президента Украины.

По такому же принципу были переназначены и другие сотрудники АП: первый заместитель главы АП Сергей Трофимов стал первым замглавы руководителя офиса президента; заместители главы АП Алексей Гончарук, Юрий Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко стали заместителями главы руководителя Офиса президента; руководителя аппарата АП Алексей Днипров стал руководителем аппарата Офиса президента.

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Советник президента – представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук остался теперь только представителем главы государства в ВР.

Как известно, здание на Банковой, как уже сообщалось ранее, у президента Владимира Зеленского хотят сменить на место поближе к Днепру и Европейской площади, а именно — на Крещатик, 2, где сейчас находится конгресс-центр "Украинский дом". Здание "старой" АП у Зеленского хотят превратить в музей. Как отмечают в команде гаранта, сменить хотят не только помещение, но и саму его концепцию. Новости "Сегодня" писали, какой будет новая Администрация президента.

Видео: Facebook

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