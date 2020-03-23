Зеленский перенес весенний призыв на военную службу

Молодых людей будут призывать в силовые структуры на месяц позже

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отсрочил призыв на военную службу на время действия общенационального карантина. Также было перенесено и увольнение с воинской службы.

Распоряжение главы государства №103/2020 от 23 марта было опубликовано на официальном сайте президента.

Согласно документу, весенний призыв и увольнение военнослужащих срочной службы в запас будет перенесено – вместо апреля-июня оно состоится в мае-июле 2020 года.

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Напомним, что весенний призыв должен был начаться 1 апреля и продлиться до 30 июня.

Согласно распоряжению Кабинета министров, на службу планировали призвать 16 460 человек, из них 9000 – в Вооруженные силы. Также сообщалось, что, по планам политиков, украинских юношей в возрасте 18 и 19 лет не будут обязывать проходить службу и пойти в армию они смогут на добровольной основе.

Напомним, ранее в Украине был введен общенациональный карантин и приостановлены все международные и внутренние пассажирские перевозки. Также в стране появится стабилизационный фонд для борьбы с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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