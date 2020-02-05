Зеленский первым в Украине получил электронную подпись на ID-карту: фото

В Украине 4,4 миллиона владельцев ID-карт – для них начала работать новая услуга

/ Фото: mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба презентовали новую услугу – квалифицированная электронная подписать (КЭП) на ID-карту, которой уже воспользовался президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба МВД.

По словам главы МВД Арсена Авакова, такие карты имеют надежную защиту, содержат биометрические данные и данные обмена между всеми реестрами.

"Сегодня мы представляем ID-карту, как носитель электронной подписи. Это возможное считывание данных всеми операционными системами, проверка достоверности данных, инструмент автоматизированной идентификации и использование в качестве надежной защиты за счет электронной подписи. Это означает, что вы можете пользоваться электронными сервисами – как государственного органа, так и бизнеса, в том числе регистрировать бизнес. С сегодняшнего дня электронную подпись на ID-карту можно получить бесплатно. Президент Украины присоединился к 4,4 млн владельцам современных ID-карточек. Он стал первым, кто воспользовался новым сервисом МВД – получил квалифицированную электронную подпись на чип ID. Теперь каждый владелец ID может получить КЭП", – сказал министр.

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Услуга доступна для граждан Украины, которые достигли 18-летнего возраста. Срок действия сертификатов ключей КЭП составит 2 года. Сейчас услугу можно получить двумя способами: – сразу после получения новой ID-карты в территориальном подразделении миграционной службы по месту регистрации лица или установить КЭП на ранее выданную ID-карту. Важно: для записи КЭП на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который лично указывается владельцем ID-карты при ее получении. Отметим, что оформление КЭП и внесения его на чип ID-карты не является обязательным и осуществляется по желанию. Однако, в случае нежелания собственника ID-карты получить такую ​​услугу, он не сможет воспользоваться всеми преимуществами электронной цифровой подписи.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине будут выдавать ID-карты без прописки и других "бумажек". Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк отмечал, что в планах сделать электронный сервис, чтобы и центральные органы исполнительной власти, и правоохранительные органы, и местные власти видели информацию о месте регистрации человека.

Однако не всегда все гладко с диджитализацией в Украине – украинцы с ID-картами жалуются на обслуживание в банках. Банки не все свои отделения оснастили специальными считывающими устройствами, что вызвало проблему.

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