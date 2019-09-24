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Зеленский планирует пригласить Трампа в Украину

24 сентября, 23:19

Зеленский отметил, что хочет не сам летать по различным странам, а чтобы лидеры других стран приезжали в Украину

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский планирует пригласить президента США Дональда Трампа посетить с официальным визитом Украину.

Об этом он заявил видеокомментарии по итогам первых двусторонних встреч в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН, который опубликован на странице Офиса президента в Facebook.

"Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США. Я ожидаю, что обязательно пригласим, такого не было много лет, и, как говорят на английском, the time to visit Ukraine, поэтому мы ожидаем, что мы договоримся о визите", – сказал он.

Зеленский отметил, что хочет не сам летать по различным странам, а чтобы лидеры других стран приезжали в Украину и видели, какая прекрасная Украина. "Нужно верить, прежде всего, не словам, а глазам. Поэтому я очень хочу, всех приглашаем, и все хотят, кстати, все ждут от нас приглашения, и как только я говорю, не хотят ли они приехать к нам, то все с удовольствием. И я думаю, что у нас в ближайший год, в ближайшие два года будут такие громкие визиты, американских, европейских лидеров. Всем добро пожаловать", – подчеркнул он.

Зеленский указал, что в Нью-Йорке "говорят об Украине, не забывает никто Украину, всем интересно, что новая власть, все поддерживают". "Кстати, все знают многие из наших новых законов, я был впечатлён этим. Все подчеркивают, что у нас очень энергичные парни и девушки. Все говорят, что действительно видят быстрое реформирование", – сказал он.

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Президент подчеркнул, что проводимые им в рамках рабочего визита в США двусторонние встречи касаются и политики санкций в отношении России.

"Все счастливы, что вернулись наши пленные, наши моряки. Все не понимают, как это произошло", – отметил он.

"Мы открыты. Все очень поддерживают, если мы будем проводить и большую приватизацию, и реформирование правоохранительных органов, и земельную реформу", – резюмировал Зеленский.

Напомним, что президент Украины провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым обсудил дальнейшие шаги в рамках развития политических отношений и практического взаимодействия страны и Альянса.

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Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Трампом

Владимир Зеленский принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.

Замдиректора Института мировой политики Николай Белесков рассказал сайту "Сегодня", почему Зеленский будет более активным и почему именно он будет задавать тон на переговорах с Трампом.

Член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест отметила, что Трампу важно донести, что Украина не будет вмешиваться в выборы в США.

Новости "Сегодня" следят да визитом президента Украины Владимира Зеленского в США и информируют о всех важных моментах рабочей поездки.

Напомним, днями президент США Дональд Трамп отметил, что имел замечательный телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Тем временем в Конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского.

Но Трамп опровергает абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского. Президент США назвал это "фейковыми новостями". Также Трамп отметил, что не знает, о каком именно разговоре идет речь. Он уклонился и относительно ответа, касался ли донос его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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США визит Зеленский Трамп Украина приглашение

Источник: Интерфакс-Украина

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