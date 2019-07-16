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Зеленский по телефону поговорил с Меркель: на Банковой рассказали подробности

16 июля, 20:55

Лидеры двух государств обсудили активизацию мирного урегулирования на востоке Украины

Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Собеседники обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Были положительно отмечены результаты недавней встречи дипломатических советников в нормандской формате в Париже, что должно дать толчок деятельности Трехсторонней контактной группы.

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Президент Украины и федеральный канцлер Германии подчеркнули необходимость достижения ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также завершения процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и осуществления разминирования.

Зеленский и Меркель также остановились на вопросе дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины.

Отдельное внимание было уделено обсуждению перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко рассказал, что на недавней встрече в "нормандском формате" сторонам удалось договориться о новом перемирии на Донбассе , а также о новых участках для разведения сил и средств.

Новости "Сегодня" также сообщали, что месяцем ранее на встрече в Берлине Зеленский и Меркель обсудили "Северный поток – 2" . Украинский лидер заявил, что позиции Киева и Берлина по вопросу газопровода являются противоположными, но Украина благодарна Германии за готовность обсуждать эту проблему.


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Тег инвестиции, переговоры, Донбасс, Меркель, Зеленский, перемирие на востоке, нормандский формат, Северный поток 2

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