Зеленский по телефону пообщался с Меркель: детали разговора

Меркель пообещала Зеленскому использовать свои контакты для организации саммита в нормандском формате

/ Фото: president.gov.ua

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала использовать свои будущие контакты с партнерами в "нормандской формате" для достижения договоренности о дате проведения саммита. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Меркель подчеркнула неизменность позиции ФРГ в поддержке Украины на пути к установлению мира на Донбассе.

Со своей стороны, президент Украины сообщил немецкому канцлеру о ситуации с безопасностью на Донбассе. Стороны обсудили вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого, а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской.

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Зеленский высоко оценил весомую поддержку Меркель в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ.

Напомним, предыдущий телефонный разговор Зеленского с Меркель состоялся 28 августа. Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, стороны выступили за скорое проведение саммита в "нормандском формате".

Как уже сообщали "Сегодня", Ангела Меркель одобрила принятие "формулы Штайнмайера" Украиной, оценив это как создание условий для саммита "Нормандской четверки", но не для снятия санкций с России.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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