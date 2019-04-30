Зеленский поблагодарил украинцев и объявил конкурс на должность спикера президента

Новоизбранный президент отметил, что в сегодняшней дате есть определенный символизм

Фото: instagram.com/zelenskiy_official.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам.

"Сегодня, 30 апреля, ЦИК официально объявил результаты президентских выборов. Я всем благодарен. Спасибо еще раз за поддержку", – заявил Зеленский в своем видеообращении в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что в этой дате есть определенный символизм. Ведь 230 лет назад состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона.

"Я не сравниваю себя с этим великим деятелем. Пока еще рано. Но если вы не против, я его процитирую: Трудись, чтоб в твоей душе не погасли эти крохотные искры небесного огня, что зовутся совестью". Вот это я вам, украинцы, обещаю всем. Всем, не смотря на выбор. Обещаю трудиться. Обещаю вас не подвести", – пообещал Зеленский.

Также он предложил провести конкурс на должность спикера президента Украины. Для этого при соответствии ряду условий необходимо отправить свое резюме на электронную почту.

"Мы начинаем первый конкурс – спикер президента Украины. Условия очень просты: если ты знаешь минимум три языка, украинский, английский и русский, и если у тебя есть опыт работы в сфере журналистики или в публичной сфере, если ты готов работать 24/7, пожалуйста, отправь свое резюме на электронную почту, которая появится в первом комментарии к этому видео, и мы начнем делать это вместе. Спасибо!", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, Владмир Зеленский победил на выборах президента Украины. Итого, согласно итоговым подсчетам ЦИК:

за Владимира Зеленского проголосовало 13 541 528 человек, что составляет 73,22% голосов;

за Петра Порошенко проголосовало 4 522 450 избирателей, что составляет 24,45% голосов.

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского уже отреагировали на объявление Центральной избирательной комиссией результатов выборов. Свои поздравления с официальными данными голосования опубликовали на странице Команды Зеленского в социальной сети.

"21 апреля 2019 в Украине прошел второй тур выборов президента, явка избирателей составила 61,37%. Сегодня Центральной Избирательной Комиссией объявлены официальные результаты выборов Президента Украины. Согласно данным обработки 100% электронных протоколов, за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей. А значит мы официально победили во втором туре выборов Президента Украины!" – написали в соцсети и подытожили: "Ждем инаугурацию!"

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