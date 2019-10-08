Зеленский почтил память евреев, убитых в Бабьем Яру

Спустя всего менее двух недель после Дня памяти жертв Бабьего Яра, когда президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Киеве во время нацистской оккупации.
Как сообщили в Офисе президента, в связи с этим 8 октября глава государства зажег лампадки у памятника расстрелянным евреям "Менора", установленного в историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр".
Его сопровождали представители Совета Федерации еврейских общин Украины.
"Раввины прочитали молитву о жертвах трагедии. Также присутствующие почтили их память минутой молчания", – добавили в ОП.
Напомним, что 29 сентября в Украине прошел День памяти жертв Бабьего Яра – десятков тысяч евреев, ромов, караимов, советских военнослужащих и участников украинского освободительного движения, который нацисты расстреляли, захватив Киев. По этому поводу Зеленский сделал заявление и посетил Бабий Яр.
Кроме того, в этот день от кинотеатра "Киевская Русь" на столичной Лукьяновке до "Меноры" в урочище прошел Марш памяти.
"Сегодня" сообщали, что президент побывал в Бабьем Яру и в августе – к визиту в Киев премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в мемориале была организована траурная церемония.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк