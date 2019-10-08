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Зеленский почтил память евреев, убитых в Бабьем Яру

8 октября, 11:38

Президента сопровождали представители Совета Федерации еврейских общин Украины

Спустя всего менее двух недель после Дня памяти жертв Бабьего Яра, когда президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Киеве во время нацистской оккупации.

Как сообщили в Офисе президента, в связи с этим 8 октября глава государства зажег лампадки у памятника расстрелянным евреям "Менора", установленного в историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр".

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Его сопровождали представители Совета Федерации еврейских общин Украины.

"Раввины прочитали молитву о жертвах трагедии. Также присутствующие почтили их память минутой молчания", – добавили в ОП.

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Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Напомним, что 29 сентября в Украине прошел День памяти жертв Бабьего Яра – десятков тысяч евреев, ромов, караимов, советских военнослужащих и участников украинского освободительного движения, который нацисты расстреляли, захватив Киев. По этому поводу Зеленский сделал заявление и посетил Бабий Яр.

Кроме того, в этот день от кинотеатра "Киевская Русь" на столичной Лукьяновке до "Меноры" в урочище прошел Марш памяти.

"Сегодня" сообщали, что президент побывал в Бабьем Яру и в августе – к визиту в Киев премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в мемориале была организована траурная церемония.

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Зеленский бабий яр евреи холокост

Источник: Сегодня

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