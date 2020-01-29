Зеленский почтил память героев Крут: появилось видео

Сегодня в Украине вспоминают украинцев, которые отдали своих жизни в сражении под Крутами

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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Героям Крут.

Церемония проходила с оркестром и воинами почетного караула, которые возложили цветы к памятнику, после чего курсанты также почтили память жертв Крут.

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Видео: president.gov.ua

Ежегодно 29 января вспоминают героев Крут – киевских студентов, которые в 1918-м на железнодорожной станции в 150 км от Киева вступили в бой с превосходящими силами большевиков. Неравное противостояние на долгое время оказалось вычеркнуто из истории, но с обретением независимости Украины заняло важное место в учебниках, а позже и в календарях украинцев. Читайте подробней, что важно знать о годовщине легендарного сражения.

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Ранее команда сайта "Сегодня" побывала под Крутами, чтобы своими глазами увидеть место знаменитого сражения. В 1918 году со стороны Бахмача наступала 5-6-тысячная армия Михаила Муравьева – московские и петроградские красноармейцы и балтийские матросы. На вооружении имели бронепоезд, пушки и пулеметы. Со стороны Киева прибывали украинские вооруженные формирования, которые насчитывали меньше 600 человек. 400 – юнкеры первой юношеской военной школы им.Богдана Хмельницкого, будущие военные. 116-130 – студенты-гимназисты Киевских учебных заведений: Университета Святого Владимира, Украинского народного университета, и гимназисты гимназии Киево-Мефодиевского братства.

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