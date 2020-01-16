Зеленский почтил память граждан Канады, погибших в сбитом в Тегеране украинском самолете

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетил посольство Канады в Украине и почтил память канадских граждан, погибших в сбитом ракетой самолете рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Как сообщает в среду пресс-служба украинского президента, он сделал запись в книге памяти, которую разместили в посольстве у мемориальной таблички с именами жертв авиакатастрофы.

"Когда-то человечество изобрело самолеты. Когда-то человечество изобрело оружие. Но сможет ли когда-то человечество изобрести действенный способ, чтобы защитить себя от своих же творений? И сможет ли когда-то человечество изобрести слова, которые смогли бы описать нашу общую невыносимую боль из-за трагедии сбитого "Боинга-737"?", – написал Зеленский в книге памяти.

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Президент отметил, что исторически Украина и Канада имеют много общего, а сейчас две дружественные страны, к сожалению, объединяет и общее горе.

"Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан Канады и Украины. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан других государств – Ирана, Швеции, Великобритании и Афганистана. Вечная память погибшим", – указал он в книге памяти.

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В ходе общения с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой Зеленский выразил соболезнования канадскому народу в связи с трагедией.

Зеленский рассказал, что в Иран были отправлены 45 украинских специалистов для участия в расследовании причин авиакатастрофы. Часть из них уже вернулась в Украину. В то же время 10 экспертов остаются в Тегеране и продолжают свою работу.

Канадский посол поблагодарила Украину за сотрудничество в расследовании авиакатастрофы. Собеседники согласились, что в этом вопросе должна быть установлена правда.

Также президент рассказал о встрече с родными погибших украинских граждан и отметил, что государство будет оказывать им поддержку.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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