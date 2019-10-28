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Зеленский почтил память погибших при освобождении Украины от фашистов

28 октября, 12:02

Глава государства отметил, что подвигом украинцев во Второй мировой войне должны вдохновляться современные военные

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский по случаю 75-й годовщины Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков принял участие в церемонии памяти.

Церемония состоялась в парке Вечной славы в Киеве. Глава государства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и почтил память погибших минутой молчания. В церемонии также принял участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Сам же президент на своей странице в Facebook написал, что этот день в 1944 году стал выдающейся вехой на пути к окончательной победе антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.

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"С адских ворот той войны вышла целая генерация украинских героев, и сегодня – весомая возможность вспомнить, поблагодарить и поклониться низко им всем. Солдатам и офицерам, партизанам и подпольщикам, участникам национально-освободительного движения, движения сопротивления, гражданским гражданам, взрослым и детям, молодежи и людям почтенного возраста – всем, кто самоотверженно боролся с врагом на фронтах и в тылу. Их подвиг вдохновляет нас и сейчас, побуждает современных защитников Украины достойно держать высокую планку украинской военной традиции", – написал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Нацбанк показал монету в честь освобождения Украины в 1944 году. Памятная монета изготовлена из нейзильбера и посвящена памяти и примирению воинов.

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Владимир Зеленский Дмитрий Разумков День освобождения Украины от фашистских захватчиков

Источник: Сегодня

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